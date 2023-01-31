大麻二酚明起列危險藥物　外遊返港帶產品入境屬違法

大麻二酚(CBD)將於明日(2月1日)起被列為危險藥物，進出口、製造、管有或服用含CBD的產品均屬違法，而政府早前在全港10個地方放置的CBD收集箱，昨日(30日)為最後一天放置，截至本月16日，政府共收集了約1,600件含有CBD的物件，而有關物件會當一般垃圾方式處理。

而隨着通關逐步復常，市民外遊時有機會接觸到CBD產品，不少港人外遊的熱門國家，例如日本、泰國、澳洲、歐盟地區、英國、加拿大同美國等，都有機會買到各類CBD產品。市民可留意產品包裝上有否「Cannabidiol」、「CBD」、「Hemp」字眼，若有無法理解的外文，可留意產品包裝是否有「Ganja」、「Marijuana」、7葉或6葉鋸齒狀大麻葉圖案，如有相關字眼及圖案就不要購買，因為帶回港入境是違法的。

CBD產品種繁多，包括護膚品及個人護理用品(如面膜、按摩膏、洗髮水)、口服油、食品及飲品(如糖果、朱古力、啤酒)、健康補充品及寵物用品。根據《危險藥物條例》，非法販運(包括進口及出口)及製造受管制物質的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元。違反《危險藥物條例》管有及服用受管制物質的最高刑罰為監禁7年及罰款100萬港元。