啟德商地加建簡約公屋　居民憂交通不堪重負　質疑當局資源錯配

政府落實以逾260億港元，在全港多區興建簡約公屋，惹來社會廣泛關注。當中有三個選址位處市區，包括啟德世運道項目，佔逾1萬個單位，涉及簡約公屋單位總數約三分之一。有當區居民及地區人士齊聲反對，質疑政府錯配土地資源。至於屯門區的地區人士亦不贊成在該區插針建屋，憂慮會加劇交通負荷及影響社區資源。

在啟德區居住私樓的潘先生，今日(31日)在一個電台節目中表明反對在區內興建簡約公屋，他指見縫插針起樓並非良好規劃，而本港商業地不足，寫字樓面積越來越小，啟德北面有商業用途地，應延續其發展，質疑在該處興建臨時房屋是錯配土地資源。九龍城區議員張景勛亦指，區內本身已有兩個過渡性房屋項目，而逾萬伙簡約公屋預料會有3至4萬人居住，人口與區內現有兩條公屋屋邨總數相若，擔心項目會對社區資源及交通負荷造成巨大影響。同時，在啟德興建簡約公屋對在該區置業的居民不公平，部分家庭窮一生積蓄希望在未來本港第二核心商業區安居，但最後區內既沒有單軌鐵路，又加建簡約公屋，與原有規劃背道而馳，他不滿政府每次有新政策都以啟德作為試點，期望局方落區向居民及區議員諮詢後，才推動項目。

另外，簡約公屋選址亦包括屯門三幅用地，分別興建約5,000個單位。屯門區議會副主席黃丹晴在同一電台節目表示，屯門有傳統公屋分別新落成及興建當中，如再建簡約公屋，會加重區內人口負擔，擔心交通問題百上加斤。而簡約公屋用地與港鐵站距離約20分鐘路程，亦不靠近大型商場，樂安排項目如要剷平土地上的舊有設施發展相對費時，認為並不可取。

不過，社區組織協會副主任施麗珊就認為簡約公屋有市區選址屬好事，因劏房戶有一半居住在九龍，至於新界地區的項目，她指居民考慮入住時，會視乎租金是否足以抵銷交通費開支。至於柴灣簡約公屋選址鄰近社協的過渡屋項目，她相信兩個項目可以共用社區設施。