長期病患婦猝死研訊續審　涉案護士承認無追問死者服藥情況

長期病患婦人在女兒確診新冠送往隔離後，獨自留家等待送往檢疫隔離，當局卻一直未有聯絡她，3日後她被發現倒斃住所，報告顯示她死於新冠。死因研訊今日(31日)繼續。證供揭露當時葵盛西邨及九龍灣麗晶花園相繼「爆疫」，因此相關部門要抽人手優先處理居民撤離，導致其他個案積壓。人員在接到死者檢疫令後2天才把資料入機，直到死者被揭發死亡後翌日，才第一次致電給死者，之後透過新聞才知道原來死者已不在人世。

死者呂淑嫻終年62歲，死前與其中一名女兒趙海鈴同住。死者患糖尿病、腎病，亦有高血壓及高膽固醇，每日須注射胰島素等藥物，亦須定時覆診。衞生防護中心護士孔鳳媚表示，2020年12月9日，她聯絡確診的趙海鈴，並得知死者是密切接觸者。一般而言，她會直接聯絡密切接觸者並確認其狀況，但因趙說可以代答，且趙本身任職護士，因此孔沒有再找死者。從趙口中，她知道死者有長期病患，沒有病徵。她承認沒有追問死者服藥情況，或等候檢疫期間有沒有足夠藥物。她填妥表格後就交予醫生，讓醫生簽發檢疫令。孔承認在等候隔離期間，他們不會再聯絡密切接觸者或安排送飯。

時任衞生署行政主任蘇暐琁表示，醫生簽發檢疫令後，會將相關文件放到大樓辦公室一個箱，他們約每2小時到箱內取去及處理。他們會先將資料入電腦，按有關人士所住地區分類，之後再聯絡物流署、醫療輔助隊等出車，並通知等候隔離人士。一般來說，他們每天可處理約200個個案。不過，由於在12月時，葵盛西邨及九龍灣麗晶花園先後出現群組爆發情況，大批居民需要撤離，他們遂優先處理，以致每日可處理的個案減至約100宗。就本案而言，他們在12月9日收到有關檢疫令，12月11日才把資料「入機」。12月13日他們聯絡死者但無人接聽，到12月15日第二次致電，仍舊無人聽電話。之後她留意到新聞報道，加上有傳媒查詢，翻查下她才知死者已經猝死。

案件編號：CCDI-367/2021