明起擴展便利參與本港短期活動人士入境計劃　增至12個界別

政府為本港實踐後防疫時代而着力復常，今日(31日)宣布由明天起(2月1日)擴展便利參與本港短期活動人士入境的計劃，將涵蓋的界別由10個增至12個，新增「金融」及「發展與建築」兩個界別，涉及共約50個認可機構，預料訪客可參與更多國際盛事及大型活動，例如亞洲金融論壇及國際賽馬比賽等。 政府指計劃截至上月，已有超過800名非本地人才受惠。

先導計劃旨在便利營商及促進相關界別的發展，提升香港國際形象，截至去年12月，已有超過800名非本地人才受惠於先導計劃，以訪客身分來港參與多項盛事，例如出戰香港國際七人欖球賽及維也納愛樂樂團來港表演，政府在去年底完成檢討先導計劃，並決定擴大先導計劃以涵蓋「金融」及「發展與建築」兩個新界別，至於先導計劃擴展後將涵蓋12個界別，(詳見表)共接近400個認可機構。

便利參與本港短期活動人士入境的計劃涵蓋界別：

1.醫療衞生

2.高等教育

3.文化藝術

4.體育

5.文物

6. 創意產業

7. 創新及科技

8. 香港桂冠論壇

9. 航空

10. 國際╱大型活動

11. 金融(新增)

12. 發展與建築(新增)