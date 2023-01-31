明起擴展便利參與本港短期活動人士入境計劃 增至12個界別
2023年01月31日 13:14
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便利參與本港短期活動人士入境的計劃，新增金融及發展與建築界別。
政府為本港實踐後防疫時代而着力復常，今日(31日)宣布由明天起(2月1日)擴展便利參與本港短期活動人士入境的計劃，將涵蓋的界別由10個增至12個，新增「金融」及「發展與建築」兩個界別，涉及共約50個認可機構，預料訪客可參與更多國際盛事及大型活動，例如亞洲金融論壇及國際賽馬比賽等。 政府指計劃截至上月，已有超過800名非本地人才受惠。
先導計劃旨在便利營商及促進相關界別的發展，提升香港國際形象，截至去年12月，已有超過800名非本地人才受惠於先導計劃，以訪客身分來港參與多項盛事，例如出戰香港國際七人欖球賽及維也納愛樂樂團來港表演，政府在去年底完成檢討先導計劃，並決定擴大先導計劃以涵蓋「金融」及「發展與建築」兩個新界別，至於先導計劃擴展後將涵蓋12個界別，(詳見表)共接近400個認可機構。
便利參與本港短期活動人士入境的計劃涵蓋界別：
1.醫療衞生
2.高等教育
3.文化藝術
4.體育
5.文物
6. 創意產業
7. 創新及科技
8. 香港桂冠論壇
9. 航空
10. 國際╱大型活動
11. 金融(新增)
12. 發展與建築(新增)