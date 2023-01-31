腳痛請假後遭解僱　平機會為侍應興訟　官判賠償2萬

酒樓侍應在入職後個多星期感到左腳痛楚，僱主卻在他請病假後將他解僱。他為此向平等機會委員會申訴，並由平機會代他於去年入稟區域法院，指酒樓違反《殘疾歧視條例》要求賠償。案件今天（31日）聆訊，侍應一方在酒樓沒有存檔回應指控、並缺席聆訊下申請勝訴判決。法官陳錦泉審視證供及陳詞後，認為酒樓在得悉僱員患病後便辭退對方，屬明顯的歧視行為，法庭須向公眾發出訊息，不論情況是否輕微，歧視都是不能接受的行為，並會有法律後果。法官最後在裁定侍應勝訴，下令酒樓向他就情感損害賠償2萬港元，及支付逾千元訟費。

本案原告鍾愛文，被告是由盈津（香港）有限公司經營的魚翅大排檔。鍾在判決後於庭外表示，當時經朋友介紹，打算轉換工作環境而辭去本來穩定的工作，不料上班數天被無故辭退，「當時疫情緊，被人炒咗，我當時都好徬徨，我哋呢啲草根，手停口停架嘛」。鍾憶述請病假時，資方曾着他休息好才上班，更表示可先向他發薪，「我以為個僱主咁好、咁有同情心，點知原來係炒我」。鍾指非着重賠償金額，是希望讓外界得知事件，「僱主唔應該咁炒人囉」，而他現已康復，並已覓得新工作，但經事後，對他人的信任感變得有所保留。

據入稟狀指，原告在朋友介紹下於2021年5月11日入職被告的魚翅大排檔做樓面，試用期1個月。至5月20日，原告左腳感到痛楚，同日往醫院求診，經醫生診斷為患上「左下肢蜂窩性組織炎」，向他開出4天病假。在病假期間被告通知原告，他的職位暫時由替工頂替，並在同月27日表示已解僱他。被告今天沒有代表出庭。

法官今天裁決時表示，已確認被告方收到申索通知書及出庭通知，惟他們沒有代表出庭，亦沒有存檔回應文件，遂判被告敗訴。法官指受歧視的人會受到情感傷害及其他損害，而歧視行為是不被社會容許的。而在本案，除考慮原告所指的歧視行為外，亦要考慮原告當時乃試用期間及上班只數天，被告沒有作出其他歧視性言語或行為，而令原告感到尷尬等。法官續指雖僱主於試用期間可不給予原因解僱，惟僱員因歧視而受到不平等待遇的情況是不被容許的，試用期並非特別可予以抗辯的因素。法官審視文件及平衡各項因素後，下令答辯人須向申索人賠償2萬港元的情感賠償。

案件編號 : DCEO 6/2022