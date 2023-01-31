曾不建議染疫教職員戴N95口罩　教育局忽改口風籲「時刻佩戴」

踏入復常階段，港府已視新冠病毒為普通上呼吸道疾病管理，也不再向確診患者發出隔離令。教育局昨日(30日)亦同步更新教職員中招後的指引，繼早前提醒染疫但無病徵的老師可繼續上課外，當局提到相關教職員可自由外出或上班，並應時刻佩戴貼面的外科口罩、KF94口罩、KN95口罩或呼吸器，例如N95口罩；另要避免接觸高危人士、跟他人同桌用膳，也不應前往人多擠迫的地方及參與大型聚會。

翻查資料，教育局去年12月30日的指引，曾列明「衞生署並不建議教職員及學生使用N95呼吸器」，當局解釋，由於新冠病毒主要經由飛沫或接觸傳播，戴貼面的外科口罩已能提供保護，正確佩戴或卸除N95呼吸需接受特別訓練，若使用不當，反而會因為保護不足和污染而增加感染風險。

不過，中小學及幼稚園學生每天回校前量體溫及完成快測的安排，則要維持至2月28日。當局提醒，子女檢測若驗出病毒，不應回校，並應立即向學校報告。有關學生須繼續每天進行快測，並於快測確診期間放病假；當快測改為無染疫，便可上學。局方會持續檢視情況，並適時公布往後安排。