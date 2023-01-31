首批簡約公屋燒25億公帑　拆建廢物處置盛惠1470萬

政府昨日(30日)終公布簡約公屋的最新造價及共8個選址。根據立法會最新文件，除首批簡約公屋建設費用外，政府再公布營運費用及簡約公屋到期後的處理費用。房屋局估計，營運首批1.7萬個簡約公屋單位的總開支約為25億港元；而推展第一批簡約公屋期限屆滿後，將生產約2.905萬公噸非惰性建築廢物於堆填區處置，而把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，估計達1,470萬港元。

除了約149億港元的首批簡約公屋項目建設費及第二批簡約公屋項目施工前期工序費用外，政府稱初步計劃邀請具備足夠規模、管理能力和經驗的機構，參與投標營運簡約公屋，並會持續監察其運作情況。在參考了非政府機構營運過渡性房屋的費用，例如日常管理和維修工作費用 、為居民提供社會服務的支出及其他應急費用後，估計營運第一批1.7萬個簡約公屋單位的總開支約為25億港元。

政府又指，由於簡約公屋的準住戶已等候傳統公屋超過3年，因此現時一般可在等候期間領取「現金津貼試行計劃」的現金津貼。不過，選擇入住簡約公屋的人將不會再獲發該筆津貼。若相關計劃持續推出，以現時簡約公屋項目不同面積單位的比例計算，政府初步估計5年共可節省最多20億港元現金津貼的支出。

簡約公屋年期僅5年，估計推展首批簡約公屋所有項目合共會產生約168,230公噸建築廢物，其中13,780公噸惰性建築廢物會在工地再用，另外約125,400公噸惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用；餘下的29,050公噸非惰性建築廢物於堆填區處置，當中建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，料金額為約1,470萬港元，其金額是根據《廢物處置(建築廢物處置收費)規例》(第354N章)所訂收費計算，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸 71港元，在堆填區處置的物料則為每公噸200港元。