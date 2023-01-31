港府拒獨立調查抗疫工作　凌霄志斥決定倉卒望當局三思

疫情退減，本港邁向復常。早前政府專家顧問兼港大微生物學系講座教授袁國勇提到，現時是時候檢討疫情3年間政府抗疫工作，以找出不足和責任，獲多名專家及議員同意。不過，港府今早(31日)表明不同意就新冠疫情作獨立調查，解釋因世界各地面對疫情有不同情況，沒有公認的最佳或標準方案，又指當局一直不斷總結經驗，持續檢視。公共醫療醫生協會會長凌霄志認為，新冠疫情史無前例，目前是時候對抗疫工作進行「賽後檢討」，特首在現階段不同意成立獨立委員會調查，予人太過倉卒之感。

凌霄志強調，獨立調查並非問責，新冠疫情絕不會是本港最後一次爆發新型流行病毒，因此需要有具系統性、公信力，由各方獨立專業人士組成的委員會，調查和總結3年來不同情況，吸取經驗，令本港醫療系統進步。他說，不少專家都支持就抗疫展開獨立調查，希望政府能夠重新考慮。香港病人政策連線主席林志釉亦支持成立委員會，檢討疫情3年以來的抗疫工作，並非要追究責任或問責，而是總結經驗，以應對下一波可能出現的疫情，認為有一定價值。例如20年前沙士後當局都成立委員會作出檢討，事後提出不少有用的建議，例如成立衞生防護中心等，都在今次疫情中發揮作用，而新冠疫情令香港經濟民生大受影響，若無成立委員會作出檢討，將錯失良機。

立法會議員狄志遠則去信政府，促請當局成立委員會審視各項防疫政策、取得啟發性建議，又指成立委員會探討流行病並非新鮮事，過去各地均有進行類似工作，在疫情進入新階段時，作全面檢討，為下次大流行做好準備。他提到，獨立調查原意非為責難任何人，而是取得啟發性建議，例如疫情初期追蹤及隔離工作的問題、政府的反應速度如封關速度及口罩不足；第5波疫情期間安老院舍成重災區的原因等。但若檢討時發現有問責官員處理不當，亦要作出警示，體現問責精神，向香港市民交代。他表明會繼續去信政府，爭取成立獨立調查委員會。