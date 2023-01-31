「棚仔」今日5時關閉　食環署允合資格布販明遷至轄下場地經營

本港碩果僅存、有44年歷史的「棚仔」深水埗欽州街布市場，將於今日(31日)下午5時起關閉，早前有布販投訴指食環署趕絕殺絕兼無賠足錢，該署昨(30日)回應時已「跪低」，批准個別有困難的租戶遲搬；又謂已向布販提出搬遷至鄰近的通州街臨時街市繼續經營，或領取一筆過的特惠金的方案。署方今續指，選擇繼續經營的合資格布販明日(2月1日)起可遷往上述臨時街市，無縫交接繼續經營。

署方表示，新場地位於早前已停運並翻新過的通州街臨時街市第1至3座，距離欽州街臨時小販市場約300至400米，鄰近區內其他布匹相關行業聚集的基隆街等。場內設洗手間，並配備防火系統及風扇等通風設施，附近亦設上落貨停車場。場地共有53個攤檔，去年16名合資格布販參加署方安排的圍內競投，全部成交，檔位月租由765港元起，平均約1,800港元。除圍內競投外，另有12個攤檔是於去年12月初的街市攤檔公開競投中成功租出，租戶將於5月1日起陸續遷入。街市內尚餘的攤檔將於下周二(2月7日)進行公開競投。

而舊有的「棚仔」今日關閉，以騰出土地作公營房屋發展，又強調若個別租戶在遷出時有實際困難，署方會考慮酌情安排。根據「棚仔」內合資格的49位非持牌經營者遞交的意向書，當中有33戶選擇離場，16戶選擇搬遷至新場地。