地建會同意簡約公屋落戶啟德　該區3至5年後勢難容納過多人口

政府最新公布簡約公屋8個選址，地產建設商會執委會主席梁志堅今日(31日)會見傳媒時表示，地建會舉行例會提及政府將啟德其中一塊地轉為簡約公屋。他稱商會同意若政府有需求建簡約公屋，5年的臨時性住屋可以接受，但他擔心若簡約公屋，啟德當區的交通將難以負荷，或會「塞爆」啟德。梁志堅又稱政府事前有與商會討論，原則上同意政府的處理方式，但若啟德「方艙醫院」改建，因該地為郵輪碼頭，或會對外國遊客造成影響。

梁志堅表示，作為地產商歡迎政府為公眾建簡約公屋，並強調若作為5年時間的簡約公屋可以接受，亦較適當。惟當區交通比較緊張，因啟德只有兩個港鐵站，擔心未來3至5年時間啟德站將難容納過多人口，將「塞爆」啟德，惟他亦坦言「政府需要起臨時房屋，商會都無得反對」。

對於5年限期會否再推遲，梁又稱暫時知政府只用5年，有需要再回應。而政府早前亦有與商會討論，故原則上同意政府處理方式，但若啟德方艙醫院位置改為簡約公屋，他則擔心或影響外國遊客。