14食物樣本檢測不合格　涉添加劑含量超標等問題

食安中心今(31日)公布去年12月食物安全報告，同時總結2022年全年的食物監測計劃。在上月監測中發現，約5,100個完成檢測的食物樣本中，有14個樣本因添加劑含量超標等問題未能通過檢測，整體合格率99.7%。中心已跟進有關不合格樣本，通知涉事商戶有關化驗結果，指令停售相關問題食物和追查問題食物來源等。

檢測樣本包括蔬果、穀類、肉類、家禽、奶類等，以及其製品和其他食物樣本等。14個不合格樣本包括除害劑殘餘含量超標的香蕉、木瓜及一個預先包裝茶葉樣本；另有預先包裝糖桔餅樣本及涼果樣本二氧化硫含量超標，同時亦違反食物標籤規例；此外亦有預先包裝蜜棗樣本二氧化硫含量超標、新鮮牛肉樣本含二氧化硫、鯇魚樣本含孔雀石綠等。

就2022年食物監測計劃總結，發言人指出中心除日常食品監測外，亦進行多項專項食品、時令食品及普及食品調查。去年共檢測約6.38萬個食物樣本，整體合格率為99.8%。就不合格樣本而言，大部分超標或違規情況並不嚴重，對一般市民健康不會造成不良影響。就個別被檢測出有問題的食品，當局已採取迅速及有效的風險管理行動，同時繼續加強有關方面的檢測，適切地調節監測計劃。