「旁聽師」法庭內發布煽動文字罪成　今放棄上訴服刑

趙美英（右）今放棄上訴，其保釋亦隨即被撤銷，須即時服刑。

2名男女「旁聽師」被指於去年初在法院旁聽鄒幸彤煽動參與六四集會案聆訊時，故意作出滋擾行為，被控發表煽動文字罪。2人受審後於去年10月在西九龍裁判法院被裁定所有罪名成立，男被告被判囚12個月，女被告則判囚3個月，但獲准以5萬港元保釋等候作定罪上訴。女被告原定今天（31日）下午在高等法院就其定罪上訴，不過她今天透過律師表示撤銷上訴，原訟庭法官黎婉姬遂下令她即時服刑。

68歲的女上訴人趙美英，報稱無業。她與綽號「牧師」的彭滿圓（59歲）同被控於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。彭另被控作出1項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至2022年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：HCMA 411/2022