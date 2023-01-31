被控染疫後外出播毒　男子辯稱當時政府不承認快測結果

水果店職員涉嫌在感染新冠肺炎期間，多次外出進膳及乘搭港鐵，然後在社交平台貼有關相片，並留言說「林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」，因此被控12項使其他人蒙受感染的危險罪。他否認控罪，案件今（31日）在西九龍裁判法院續審。被告作供自辯，稱一般市民不熟悉法例，又辯稱事發時政府尚未承認快測結果，他其實毋須隔離。法庭押後至3月8日裁決，被告在本案中續准保釋。

41歲男被告雷寶林，報稱任職水果店職員。控罪指被告於2022年2月24日至28日期間，自知屬指明傳染病即2019年冠狀病毒（新冠病毒）感染的人，身處在吉野家、烔記手撕雞、美心MX、海港冰廳、惠康超級市場、百佳超級市場，以及6次乘搭港鐵往返深水埗至尖沙咀和旺角，而使他人蒙受感染的風險。

被告沒有律師代表，他作供時指政府在2022年2月25日才公布，自行檢測後得出陽性結果，均應視為陽性個案。換言之，他之前的快速測試結果根本不被承認，只作參考用途，他亦沒有隔離令。他反問：「點解唔可以外出？禁錮我呀？」何況事實上，雖然其快測呈陽性，但在2月24日向政府所呈交的樣本中，之後亦有得出呈陰性的結果。被告續說，外出是為了乘車上班或日用品，而非吃喝玩樂。

案件編號：WKCC 2950/2022