元朗擬建7幢60層高公屋　近丹桂村料供7250伙

為解決本港住屋問題，政府正透過不同方法，增加各類公營房屋供應，根據土木工程拓展署向城規會提出的最新申請，要求放寬元朗丹桂村配水庫旁公屋項目地積比率，以興建7幢樓高50至60層的公營房屋，料將可提供約7,250個單位，按推算當中約3成會作為出售資助房屋發展。

根據城規會文件，該申請的項目位於丹桂村配水庫旁邊，現址屬綠化地且有一條寮屋村，近年已被收地並改劃成「住宅(甲類)2」用途計劃興建公營房屋，當局近日便申請將地積比7.2倍發展該用地，高度限制亦最多增加至主水平基準以上240米。

而按最新方案顯示，地盤將會興建7幢公屋，分別由50層至60層不等，並以分3期發展，累計提供7,250個單位，相較早年披露的方案6,720伙，多出530伙，平均單位面積約471平方呎，預計首批在2030年入伙。此外，該項目亦會提供1,464個各類車位。據早前資料，項目逾7成單位將用作出租公屋之用，涉及逾5,200個單位，其餘則屬資助出售房屋，料可作綠置或居屋出售。