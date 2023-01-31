荃灣區議會討論交椅洲人工島　區議員憂工程超支

交椅洲人工島計劃備受爭議。荃灣區議會今日（31日）討論有關事項，會上多人關注人工島的財務問題。有區議員批評人工島收益比率低，質疑政府能否在不超支的情況下完工；有區議員亦批評政府部門，每次開會都有新的工程數字。政府回應指，由於計劃仍處於研究階段，所以未有詳細數字，不過承諾日後會提交準確數字。

政府在2018年提出「明日大嶼」重大發展計劃項目，在中部水域交椅洲一帶填海建人工島，造地1,000公頃，總工程造價約為5,800億元。土木工程拓展署鄭雅思指出，以2022 年11月的土地和物業成交價格估計，人工島的私人住宅和商業用地賣地約為7,500億元，而總工程造價則約為5,800億元，即土地收益仍高於工程造價。

荃灣區區議員劉卓裕認為項目收益比率低，加上政府工程經常超支，質疑當局能否確保工程項目不會超支，同時有收益，亦不為下一代帶來財政負擔；區議員陸靈中又表示，近日政府土地項目經常流標情況，質疑政府對賣地收入數字會否過於樂觀；區議會主席陳琬琛同樣關注工程造價問題，批評部門每次開會都有新的工程數字，問及政府何時才有準確數字。

可持續大嶼辦事處處長胡國源回覆承認，過往政府工程有出現超支情況，但表示整體而言工程總開支在核准預算總額的90%，實際較預算總額仍有約180億元餘額。他又強調公共工程「唔係為咗賺錢」，而且人工島的相關經濟活動估計每年可帶來約2,000億元的增加值。