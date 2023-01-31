疫情緩和復通關　網絡犯罪亦頻生　今年刑案料暴增

受新冠疫情、旅客減少等影響，澳門過去3年刑事案件的立案數量維持較低水平，惟資訊犯罪等呈總體上升趨勢。隨着與內地初步恢復通關，疫情亦逐步緩和，澳門執法部門今日(31日)總結去年刑事立案報告，同時預計今年相關案件數量將明顯上升，料在旅遊業好轉的情況下，亦需進一步評估對當地治安帶來的影響。

澳門去年錄得8,612宗案件，其中刑事專案調查及檢舉佔4,470宗，較前一年減少9.1%，全年共1,265人移送至司法機關。不過，部分常見的網絡犯罪有上升趨勢，其中「援交詐騙」及「裸聊勒索」的立案量均有所增加。前者比2021年上升2.5倍，受害人以澳門居民佔多數，報稱損失合共逾197.5萬澳門元。裸聊勒索案方面，較2021年上升36%，有6.9%受害人未滿18歲，學生受害人比例亦由25%增至35.6%。

執法部門表示，隨着澳門疫情及治安形勢變化，預計當地今年的刑事案件數量，將會比2022年明顯上升；又認為有關部門需高度警覺，通盤謀劃，其中今年農曆新年假期前後的社會總體情況，更需要預判形勢、周詳部署。