墨西哥空運禮物蠟燭混冰毒　檢獲350萬元貨拘2男

上周四(1月26日)，執法部門根據風險管理原則，揀選抽驗2件由墨西哥抵港、報稱載有禮物的空運郵包，經X光檢查後，發現包裹的影像有可疑，於是打開查看，發現內裏共有16座蠟燭，表面雖與正常蠟燭無異，卻存在3大疑點。

第一，蠟燭表面呈現凹凸不均勻的狀況，似乎有被用過的痕迹，與其報稱為禮物的用途相勃；第二，人員用強光照射蠟燭，見到部分蠟層物料的透光率特別高，光線折射亦特別明顯，懷疑蠟層密度不均勻，甚至有部分物料並非蠟層；第三，人員仔細檢視蠟燭表面，亦發現存在非常幼小的結晶體。基於以上3大原因，大大增加人員對該批貨物的懷疑，隨即以工具搜集蠟燭表面的結晶體，再配以拉曼光譜儀進行分析，結果顯示結晶體疑屬冰毒。經點算後，該批毒品共重6.2公斤，估計市值約350萬港元。

至昨日(1月30日)，人員在尖沙咀區展開監控遞送行動，成功拘捕一名51歲、報任電燈工人的收貨男，稍後再在同區拘捕另一名涉案的48歲男貨車司機，他報稱是租車司機。人員其後押解2人到他們在區內租住的劏房單位搜查，檢獲2套懷疑毒品吸食工具。該名51歲被捕男子已被暫控1項「販運危險藥物」罪，1項「企圖販運危險藥物」罪及1項「管有適合於及擬用作吸食危險藥物的器具」罪，案件明日(2月1日)於九龍城法院提堂；另一名48歲男子已經獲釋。執法部門相信，今次行動已堵截該批毒品流入西九龍的娛樂場所。