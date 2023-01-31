收律師信要求刪醫院會面錄音　天瑜父：原來程序比真相重要

患有「橫紋肌肉瘤」的7歲女童周天瑜，2020年5月在瑪麗醫院接受手術期間，因醫療事故而慘淪植物人。天瑜父親約兩周前，公開瑪麗醫院質素及安全部醫生向其解釋事件時的兩段會議錄音，以及院方對事件的最新回覆。未料，天瑜父親昨日(30日)收到醫管局的律師信，要求他移除涉事兩段錄音及貼文，並以此指岀瑪麗醫院在向家屬通報醫療事故方面存有拖延，隱瞞和欺騙之嫌疑。

天瑜父親本月15日在Facebook專頁貼文，同時公開會面錄音，他在文中批評院方處理事件時多番隱瞞及欺騙，醫管局不負責任的態度亦有負大眾所望。惟事件相隔半個月，他昨日透露已收到醫管局寄出的律師信，信中指岀有關錄音時是在對方不知情，或未經同意的情況下收錄，此舉不符合保障資料原則，故此要求他删除該貼文和短片。他續指，自己亦只是一名小市民，「無強大律師團隊支持，更花不起高昂的律師費，處於弱勢」，最終他為求自保，只可無奈地删除涉事貼文。

不過，天瑜父親亦就事件公開作出以下3點聲明，首先，他強調錄音並不是針對兩名涉事醫生，相信二人當天只是是按院方的立場而言，並履行工作上的責任，所説一切並不一定屬於他們的個人意見。如公開錄音為他們帶來任何不便和麻煩，天瑜父親就事件謹此致歉。其次，天瑜父親表示感謝醫管局讓他上了寶貴一課，讓其明白儘管在公義面前，「原來程序比真相和道理更為重要，縱然我(天瑜父親)手上持有甚麼有力證據，我也不能以『自以為是』的態度隨便向外公開」。

在最後的一點聲明中，天瑜父親更特别「表揚」醫管局在今次事件的工作效率，除了比以往確實有了很大的進步外，「由我發岀貼文至收到他們的律師信，也只是短短數個工作天內的事，工作效率之高實屬前所未見」。他強調，如果醫管局在調查和處理天瑜醫療失誤事件上的問題，能本着今次事件同樣的工作效率和絕不含糊的態度，「實在是香港市民之福」。他重申，作為一個政府部門而言，能否獲得市民的支持和認可，是否能好好建立和維護聲譽，「很大程度上是取決於他們的工作效率和表現，而並不是單靠打壓異己的聲音和玩弄法律程序」。