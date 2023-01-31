本學年幼稚園整體收生銳減4分1　組織籲當局研短期方案助業界

近年本港出生率下降，加上受疫情及移民的多重夾擊，不少幼稚園本學年收生錄得明顯下跌，營運受壓。香港教育工作者聯會今日(31日)公布調查結果發現，半日及全日制幼稚園收生減少近4分之1，超過70%受訪幼稚園反映，收生人數減少成因主要為學校所在地區出生率下跌，甚或有90%成學校預料來年收生人數會繼續下降。教聯會建議，當局應研究短期方案，助幼教界度過難關，長遠則從制定人口政策方向入手，鼓勵生育，改善出生率。

教聯會去年12月向全港幼稚園發出問卷，收到229位幼稚園校長或副校長回應，發現受出生率下跌、疫情及移民增加等因素，與2021年9月相比，去年9月有79%開辦半日班及76%開辦全日班的受訪幼稚園表示，其學校正面對收生減少的問題，各自分別平均減少了23名、約24%的學生，以及19名、約26%的學生。換言之，幼稚園今年整體收生已劇減近四分之一，情況嚴峻。

調查發現，有72%受訪幼稚園反映，收生人數減少的成因，為學校所在地區出生率下跌，亦有過半受訪幼稚園反映，學生受疫情影響而退學，或近半學生因轉制就讀，導致收生減少；而因跨境學生人數減少亦有35%。2023/24年度收生預測方面，調查發現，大部分受訪幼稚園均表示情況不樂觀，近90%認為下學年的K1收生人數會持續下降，只有5%受訪幼稚園預計來年收生人數不會減少，甚至會從低位回升。

由於幼稚園教育計劃過渡期津貼已於上學年結束，為應對津貼減少，調查又發現，有60%幼稚園表示會裁減教師。面對來年幼教業界營運的不明朗因素，只有5%幼稚園認為不需要裁員、凍薪或減薪，相反卻有52%幼稚園預計來年需要裁減教師，另有42%幼稚園預計來年需要凍薪。教聯會促請當局研究短期方案，以助幼教界度過難關，包括增加資助額，為幼師提供薪酬保障，甚或按需要每年提供一次性特別津貼，並放寬申請增加學費的門檻，以及盡快落實「一校一行政主任」，以處理校務工作。