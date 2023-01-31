政Whats噏：醫管局「No Show」區會　區議員稱回覆「心寒」

本港去年底確診人數多日過萬，油尖旺區議員李偉峰關注區內醫療系統負荷情況，早前向醫院管理局提出質詢。惟醫管局今日(31日)無派員出席該區區議會，只提供咗書面回覆比議員參考。李偉峰今日喺會上指對方回覆「心寒」，究竟點解呢？

李偉峰指今次涉及疫情嘅回覆比過往3年多，但始終未完全解答得哂，仲形容為好「心寒」，因為局方只係比咗直至今年1月15日前嘅數據，而非直至本周嘅數據，而2間醫院其實已經「爆左煲」，即伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室院嘅內科病床，喺今年1月1日至1月15日嘅平均住用率分別為116%及94%，不過未能全面反映通關後情況。

李偉峰亦指局方無答到油尖旺區公立醫院急室及床位，本地人及非本地居民嘅使用比例，亦都無講到非本地居民使用完醫療服務後「走數」嘅應對措施。而李都喺社交平台指醫管局又「No Show」。

其實油尖旺區議會秘書處就話有問過醫管局，對方指未能派員出席會議，請議員見諒，亦都明白議員關心通關後情況，所以都提供咗書面回覆比議員參考。

而醫管局早前喺書面回覆指，今年1月1日至15日，九龍中醫院聯網急症室整體嘅運作情況大致穩定，伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室首次求診人次分別為6,298及3,796，當中有4,733名病人經急症室入院；截至1月15日，醫管局已為超過27.2萬名病人處方兩款新冠口服藥物，包括超過8.7萬人獲處方莫納皮拉韋及約18.5萬人獲處方帕克斯洛維德。