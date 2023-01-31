紙包飲品盒回收將用市場營運模式　電動車電池回收料年內提草案

政府目前實施多項生產者責任計劃，包括塑膠購物袋收費計劃、廢電器電子產品生產者責任計劃等，以實行「污染者自付」原則及「環保責任」理念，立法會今（31日）就有關計劃討論，當局稱塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃將以「市場營運模式」推行，另外電動車電池、鉛酸電池及汽車輪胎的回收冀於今年內將有關條例草案交由立法會審議，期望於2025年推行。有議員表示本港有相關的回收商，質疑政府為何不盡快推行，又指政府「唔好太天真」地認為推行環保措施可以完全由市場消化。

政府計劃以「市場營運模式」來推行塑膠飲料容器及及紙包飲品盒生產者責任計劃，政府的角色是為計劃制定法律框架，監察計劃的運作成效，並確保相關人士遵守法例的要求，而供應商須達到法定回收量。議員盧偉國指過去推動4電1腦回收計劃期間，發現市場最後還是「計唔掂數」，而需要政府補貼，將實施的玻璃飲料也需要收取每公升0.98元的費用，認為政府「唔好太天真」，指當局如何令紙包飲品回收「真有商機」，以免回收商最終「得個吉」。環境保護署副署長陸嘉健回應「市場營運模式」由業界提出，因他們可自己尋求適當的回收方式。

針對電動車電池、鉛酸電池及汽車輪胎的回收，有多個議員提出香港業界已有能力對相關產品進行回收，質疑為何不盡快推出，議員葛珮帆直指「唔明白政府搞咩野」。陸回應目前回收商認為產品回收量不足，未來要保證他們可以「攞到貨」，條例草案也冀於今年內提交立法會。