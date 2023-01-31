政Whats噏：垃圾徵費指定袋招標出差錯　惹議員擔憂計劃實施延遲

垃圾徵費嘅條例草案喺前年已經通過咗，計劃就話市民要用指定嘅垃圾袋同標籤去掟垃圾，但真正實施就要等到今年年尾，其實依家都就快要到實施嘅時候，政府竟然出咗啲差錯，仲令議員好擔心究竟政府有冇考慮清楚計劃，同係咪真係可以預期實施喎，因乜解究呢？

原來係因為指定袋嘅招標出咗差錯啊！政府曾經喺上年6月就指定垃圾袋同標籤嘅製造商進行公開招標，但總共收到嘅26份標書當中，竟然冇一份係同時符合技術要求同招標價，所以當局話要取消招標，重新檢討指定垃圾袋嘅規格同標書條款。

咁究竟改變咗啲咩呢？主要有兩點，包括原先政府就要求生產工序要喺香港進行，依家就允許喺境外進行；另外原先為咗環保，就要有百分之50用再生塑膠物料，但依家就將比例降低到百分之20，改用高密度聚乙烯嘅材質。做咗呢一系列改動，當局就話預計今年第一季進行招標，第二季批出合約咁話。

但好多議員都唔收貨，議員葛珮帆就話喺香港起膠袋廠要搵土地，興建又要時間，而且成本一定好高，反問署方「你哋唔知咩？」，議員盧偉國都話呢個計劃由第一日開始就唔應該要求生產要喺香港進行，依家搞到要重新招標，簡直係「匪夷所思」咁話，仲有好多議員擔心第二季先決定用咩回收商，擔心趕唔切生產或者膠袋數量不足。環境保護署副署長陸嘉健回覆話當初係想扶持本地回收商，殊不知成本好高，惟有放棄呢個諗法，但有信心計劃可以趕得切年尾落實嘅。

其實依家百物騰貴，電費又加車費又加，未來仲有呢個垃圾徵費，議員都擔心基層市民可唔可以應付，況且垃圾徵費對市民而言係新概念，若未能適應，恐怕後樓梯、天台會充斥亂掟嘅垃圾。陸嘉健回應話計劃實施後會有6個月嘅適應期，期間希望盡量唔執法，唔會用一大隊人埋伏睇睇邊個違法嘅，主要採取勸喻同教育，之後都會搵團隊做宣傳，而指定袋都會喺一段時間內派畀公屋同三無大廈居民，減少佢哋嘅負擔。

之不過，議員郭偉強就話環保署嘅講得好有自信，希望到真正實施嘅時候都可以咁有信心，又話依家政府講到明唔會花費大量人力物力執法，擔心此舉反而達唔到徵費嘅目標，建議署方明確講邊個時間會開始認真執法咁話。