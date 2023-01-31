港人「豬仔」緬甸劫後餘生　憶遭鞭打圍毆銘心傷痕

港人被「賣豬仔」到東南亞事件轟動一時，東網於去年8月率先揭發有港人疑被誘騙到緬甸後，再被禁錮及被迫從事非法工作事件，當中越洋透過受騙人向東網求助的當事人John，在經歷生死關頭後成功獲救回港。他親述在園區的半年噩夢，期間更因身份暴露而被人毒打，甚至被人用啞鈴及皮鞭施以酷刑，不但滿身留下永不磨滅的烙印，更曾昏迷住院近一個月，坦言有命回港是上天眷顧。

當時化名John的港男姓陳，從事保險的他去年底脫險後，輾轉經過一個月，在聯合國及多家非牟利組織協助下，才成功由緬甸仰光乘飛機平安回到香港。他向東網細訴過去半年艱苦卓絕，飽歷風霜的慘痛經歷，當中最不堪回首的是向本港部分傳媒求救後被揭發，結果換來一身毒打。

「當時佢哋拎住一條鞭，除咗我條褲，係咁不停打咗個幾鐘！」陳憶述首次被打經歷時猶有餘悸，他感激當時被他騙去金錢的Jane(化名)不計前嫌代他向傳媒求助，惟事件卻因有傳媒將其所在地及公司名稱等資料曝光，令園區高層震怒，有管理人員搶去他手機並查出他向外求救的資料，隨即對他施以酷刑，不停鞭打他的背部、前胸及頭，令他痛不欲生，卻又求救無門。

陳形容，當地處於無政府狀態，即使園區的高層殺了他亦不犯法，反而拍攝及向外界發放訊息就屬違規。被打一日後，園區「調查」後發現多條涉及園區的影片流出，十多名大漢將他捉到一間健身室，以啞鈴等硬物再次毒打，而該次更被十多人圍毆超過三個小時，期間不但身體被打至皮開肉綻、血肉模糊，亦有數隻牙齒被打斷，而他更被打至陷入昏迷狀態，有高層更一面打他一面用手機直播片段，要挾協助他的非牟利組織聯絡傳媒交還相關片段，及後他被送到園區內的診療室，在那兒治療了足足27日，「住院頭3日係昏迷，吊咗7日鹽水，去廁所沖涼都要人扶。」

其後他再被轉往其他園區工作，他向園區支付了5萬美元贖金，仍不足以令他脫身。及至10月一個下午，一批持槍的人民革命軍衝進園區，有人手執他的護照副本，當找到陳後，軍人立時將他帶出園區外，再將之交給當地警方。陳再幾經波折，與大約10個來自印度、巴西及斯理蘭卡等的獲救者一起，從克倫邦坐十多小時車到首都仰光，最終到12月才獲聯合國協助購買機票，經泰國曼谷轉機回港。

陳平安回港，事件雖已驚動聯合國及各大國際非牟利組織，惟他卻透露該詐騙園區並無因而倒閉，仍從世界各地招兵行騙，不過就拒絕接收香港及台灣人，認為這兩個地區的人士「太麻煩」，目前主要以馬來西亞及內地人為主，而騙徒亦有新手法行騙，包括以慈善募捐形式誘人上釣，故以過來人身份忠告市民時刻留神。

「賣豬仔」事件被揭發至今仍有至少4名港人被困，保安局發言人指重視有香港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作一事，並已成立專責小組跟進。