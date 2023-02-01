退化性膝關節炎或影響日常生活　手術助患者恢復行動能力

接受手術的鍾女士(左一)表示，膝頭已痛了近20年。（鍾樂霖攝）

膝頭哥痛可大可小，若不幸患上退化性膝關節炎，更會年復年、斷斷續續疼痛。東區尤德夫人那打素醫院指出，本港大約7%男士和13%女士患有退化性膝關節炎，而東區醫院過去平均每年提供約200宗關節置換手術。該院骨科副顧問醫生王文鋆表示，院方於去年10月起增加關節置換手術節數，料截至今年首3個月可增加150宗手術量，加幅達1.5倍。有術後康復者稱，做完手術後可做家務、去洗手間時不需用拐杖輔助，提升行動能力。

退化性膝關節炎分為保守性治療，例如運動和藥物治療等，以及手術治療。病情輕微者，可選擇保守性治療，但若膝關節問題過度影響日常生活，則要做手術。王提到，在輪候手術期間，患者可定期到骨科專科門診覆診，亦可接受物理治療訓練，減慢膝關節退化速度及作術前復健。他又稱，輪候時病人可接受職業治療部的家居環境評估及日常生活訓練；亦可做義肢及矯形部評估及製作膝關節矯形器或鞋墊等減輕關節磨蝕；以及營養狀況評估，為有需要病人提供減重、增肌等建議。

該院物理治療部部門經理溫淑盈表示，在術前約8至12星期時，職業治療師會上門觀察家居環境，評估家中能否幫助患者的日常需要，物理治療師亦會為患者做肌肉訓練。如提升術前活動能力，可令術後減慢肌肉流失率、減輕痛楚等好處。在手術完成後當天，其實已可開始起身站立，可更易練習步行。

醫院亦推行促進術後康復計畫，由不同專職醫療協作進行，加快病人的復原能力。在骨科綜合日間病房時，由該院專科團隊為出院病人提供全面的日間治療服務；護士診所亦會在術後為病人護理，配合醫生診治，提高患者對治療的遵從性和信心。

80歲的鍾女士的「膝頭哥」已痛了近20年，嚴重影響行動能力，下床亦感到辛苦。鍾女士在未進行手術時，雖然有服食止痛藥，但效用並不大。她接受手術兩個月後，現已可以做家務，正常行走。溫淑盈則稱，體重肥胖、拿重物、上落樓梯太多等，都有機會增加膝關節負擔，建議保持良好體重。