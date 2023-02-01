大埔藝術節月初開幕　將辦逾105場活動

活動之一的「杯測」是專業咖啡師品鑑咖啡豆的方式，判斷咖啡味道的好壞。(香港藝術發展局提供)

藝術無分界限。由大埔民政事務處及香港藝術發展局合辦的「大埔藝術節2023暨大埔藝術中心開幕典禮」，將於本月4日至5日舉行。藝發局指，各租戶單位亦將舉辦超過105場精彩的藝術活動予公眾參與，活動分為「展演」、「體驗班」、「工作坊」三種類別，適合不同人士參與。

局方指，該中心於2019年開放啟用，藝發局受政府委託負責營運及管理中心，惟因疫情關係一直未能向社區盡展中心全貌，直至今年隨着21間藝術工作室及11間商舖全面進駐，終迎來中心的正式開幕典禮。

中心將同時舉行大埔藝術節2023，以藝術表演與眾同樂，慶祝中心正式開幕。開幕典禮表演特別嘉賓包括獲香港電影金像獎「最佳新演員」的藝人、本地主要舞團及中心租戶，以及大埔區首個銅管樂團人和音樂館。

機構又指，為配合中心開幕，是次藝術節亦將於中心2樓黑盒設「大步(彳亍)！──大埔藝術中心發展展覽」，透過精選的相片、影像紀錄及訪問片段，與大眾分享中心改裝的發展歷程及箇中點滴。