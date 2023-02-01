賣豬仔案　專組接46港人求助　32人返港4人仍受困緬柬

入境處「協助在外香港居民小組」，協調32名被誘騙到東南亞打工的港人回港。

去年爆出港人被誘騙，「賣豬仔」到東南亞一帶打工，實際從事電騙事件引起廣泛關注，保安局亦成立專責小組跟進，32名港人在協助下安全返回本港，惟仍有4人身處緬甸及柬埔寨，報稱人身自由受到限制。

保安局回覆指，高度重視有香港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作一事，由去年1月截至本年1月18日，本港的執法部門共收到46名港人的求助個案，其中42名港人已確認安全，當中32人在入境處「協助在外香港居民小組」協調下回港，以及10人確認毋須進一步協助及跟進 。其餘4人，根據最新資料，兩人身處緬甸，兩人身處柬埔寨，其人身自由報稱受到限制，仍與其家人或小組保持聯絡 。

入境處「協助在外香港居民小組」就此事特設的WhatsApp專線，截至今年1月18日共收到2,247個訊息及194個來電，當中7個訊息／來電與東南亞求職騙案有關，其餘大部分為一般入境事務查詢。當局呼籲市民切勿濫用該WhatsApp專線，以免令真正需要協助的市民受到影響。