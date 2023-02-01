受騙港女代求救　「豬仔」約見面道謝　承諾還款

死裏逃生的陳先生獲救經歷觸目驚心，而他的求救過程亦曲折離奇。在園區被迫從事網騙工作的他，去年成功騙得一名香港女子Jane（化名），誘導對方投資虛擬貨幣，令她損失1.4萬港元血汗錢。不過，「行騙」的陳與受騙人Jane之間的互動，Jane最終被其慘痛經歷打動，更親身代陳向包括本報在內的多家香港傳媒求救。事件報道後引起國際關注，間接令陳逃出生天。

陳返港後恍如隔世，除了能與家人朋友重聚外，更向本報記者透露已邀請Jane見面，並誠懇答謝對方救命之恩，惟二人涉及的虛擬貨幣騙案尚未終結，早前陳已退還部分款項予Jane，他亦承諾會將全部涉及騙案的金錢退還，冀回港洗滌心靈後忘卻過去，重新生活。

「佢（陳）返香港當日已經打咗畀我，幫到佢都開心嘅！」本報記者亦聯絡到Jane，她說早前收到一個不知名來電，接聽後才知道是陳致電報平安並已回港，她指陳返港後到醫院檢查後，當晚約她見面吃飯，她起初有猶豫，但後來認為機會難得，故亦在一名好友陪同下出席，席間還有非牟利機構代表一共4人，她談到見到陳當刻，除了感到開心之餘亦有些微尷尬，但認為在整個事件中能幫到對方脫險，感到欣慰。

就涉及陳與Jane的相關案件，保安局指警方會對每一宗案件作深入調查，審視個別案件的證據，並適時徵詢律政司意見。