東方日報A1：緬甸賣豬仔　啞鈴揮鞭毒打　遍傷疤慘甩牙

去年中港人被「賣豬仔」到東南亞工作事件轟動一時，本報於去年8月率先揭發有港人疑被誘騙到緬甸後，再被禁錮及被迫從事非法工作；當中越洋透過受騙人向本報求助的港男陳先生，在當地經歷生死關頭後成功獲救回港。返港後他向本報親述在園區的半年噩夢時猶有餘悸，期間更因向傳媒求救的身份暴露後而被園區內的人毒打，甚至被人用啞鈴及皮鞭施以酷刑，不但全身留下永不磨滅的烙印，更曾昏迷住院近一個月，坦言有命回港是上天眷顧。

陳先生原本從事保險業，他去年底在園區脫險後，輾轉經過一個月在聯合國及多家非牟利組織協助下，才成功由緬甸仰光乘飛機返港。他向本報細訴過去半年艱苦及飽歷風霜的慘痛經歷，最不堪回首的是向本港部分傳媒求救後被揭發，換來一頓毒打。

「當時佢哋拎住一條鞭，除咗我條褲，係咁不停打咗個幾鐘！」陳憶述首次被打經歷時百感交集，他感激當時被他騙去金錢的受騙人Jane（化名），不計前嫌代他向本港傳媒求助，惟事件卻因有個別傳媒將其所在地及公司名稱等資料曝光，令園區高層震怒，有管理人員搶去他手機並查出他向外求救的資料，隨即對他施以酷刑，不停鞭打他背部、前胸及頭，令他痛不欲生，卻又求救無門。

陳形容，當地處於無政府狀態，即使園區的高層殺了人亦不犯法，反而拍攝園區情況及向外界發放訊息就屬違規。他被打一日之後，園區「調查」後發現有多條涉及園區的影片流出，矛頭指向他，10多名大漢遂將陳捉到一間健身室內，以啞鈴等硬物再次毒打他，而該次虐待更被10多人圍毆逾3小時，期間他被打至皮開肉綻、血肉模糊，亦有數隻牙齒被打甩，更被打至陷入昏迷，有高層更一面打他一面用手機直播片段，要挾協助他的非牟利組織聯絡傳媒交還相關片段。及後被打至半死的陳獲送到園區內的診療室，他接受治療足足27日，「住院頭3日係昏迷，吊咗7日鹽水，去廁所沖涼都要人扶！」

其後陳再被轉往其他園區工作，他向園區支付5萬美元（約39萬港元）贖金，仍不足以令他脫身。及至去年10月一個下午，一批持槍的人民革命軍衝進園區，有人手執他的護照副本，當找到陳後，軍人立時將他帶出園區外，再將他交給當地警方。陳幾經波折與大約10個分別來自印度、巴西和斯里蘭卡等的獲救者一起，從克倫邦坐10多小時車抵達首都仰光，最終在12月才獲聯合國協助購買機票，經泰國曼谷轉機回港，「入境處喺曼谷及香港機場，都有派人幫我，但香港政府喺緬甸就真係無能為力！」

陳平安回港，事件雖已驚動聯合國及各大國際非牟利組織，惟他卻透露該詐騙園區並無因而倒閉，仍在世界各地招兵行騙，不過就拒絕接收香港及台灣人，認為這兩個地區的人士「太麻煩」，目前主要「招攬」以馬來西亞及內地人為主，而騙徒亦有新手法行騙，包括以慈善募捐形式誘人上釣，故陳以過來人身份，忠告市民對前赴外地，都要時刻留神。

「賣豬仔」事件被揭發至今仍有至少4名港人被困外地，保安局發言人指重視有香港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作一事，並已成立專責小組跟進。

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