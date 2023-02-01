平治逃捕大圍釀6車撞共3傷　「碌卡黨」再多1男被捕3同黨在逃

執法人員昨午(1月31日)追查一個懷疑涉及「扒竊」及盜用信用卡的犯罪集團時，演變成追逐戰，逃捕平治私家車駛至沙田大圍發生交通意外，釀6車撼撞，導致涉案司機、其中一私家車女司機，以及另一被殃及私家車的女乘客同告受傷，受傷巴籍(34歲)男司機當場被捕。人員經進一步調查後，昨晚於啟德啟晴邨悦晴樓一單位內，拘捕一名涉案姓方（24歲）男乘客；他涉嫌「串謀詐騙」，與被捕司機同被扣查；案中尚有2男1女同黨在逃。

昨午2時許，據報執法人員在九龍塘達之路一帶進行反扒竊及盜用信用卡行動，期間發現姓方男子形迹可疑，上前截查，詎料方登上由巴籍司機駕駛的平治私家車往獅子山方向逃去，人員見狀亦登車追截。當人員追至大圍紅梅谷路及田心街交界時，發現前方有交通意外。經初步調查，人員懷疑涉案平治駛至紅梅谷路時，企圖撞開阻擋去路的私家車及的士，但不果；車上4男1女落車往田心邨方向逃走，人員經一番追截，終在隆亨邨近屋邨管理諮詢委員會秘書處對開，截獲涉案巴籍男司機，並以涉嫌「串謀詐騙」、「狂亂駕駛」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」將其拘捕。

同日晚上，人員於啟晴邨拘捕案中一名姓方男同黨，他涉嫌串謀詐騙同被扣查；而意外中，被捕司機、一名姓陳(46歲)私家車女司機及涉事另一私家車的姓范(35歲)女乘客亦受傷，被送往威爾斯親王醫院治理。