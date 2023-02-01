政府自行檢討或有盲點　專家促設獨立調查抗疫工作並公開報告

近日有議員提出成立獨立調查委員會，公開全面檢視新冠抗疫工作，不過，港府昨日(1月31日)表明不同意就新冠疫情作獨立調查。政府專家顧問孔繁毅今(2月1日)早透過電台節目表示，若由政府內部進行檢討，可能會有盲點，又指絕對同意成立獨立調查委員會，檢討過去3年抗疫工作的不足，並公開檢討報告，而現時社會逐步復常，是合適的時間進行檢討，強調並非追究官員或向政府部門問責。

孔繁毅續指，委員會可邀請海外、內地及本地專家，以及不同持份者參與，以較客觀、針對性地檢討，並參考其他地方做法，令調查結果更宏觀且具公信力，而調查範圍可包括檢測、個案追蹤、新冠長者離世、安排長者入院的流程、隔離、出入境政策、人手編配和病床調動等。

與2003年沙士疫情相比，孔稱沙士特別影響香港和內地，但新冠在全球大流行，而且持續的時間較長，因此有需要宏觀地檢討。而香港病人政策連線主席、醫務委員會委員林志釉認為，疫情奪去過萬人的性命，遠多於當年沙士299人離世，又指明白有人認為獨立調查委員會是追究責任而感到抗拒，重申只為吸取經驗，改善下次抗疫工作。

議員陳凱欣則認為，成立委員會去研究如何應對問題需時，應處理目前可見的問題，因新冠病毒已成為風土病，或將不時出現新情況。她表示，沙士後當局成立衞生防護中心，中心轄下有多個委員會研究不同事宜，而且政府亦邀請傳染病專家設立專家顧問團，因此不少問題已經知道。