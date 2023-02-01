發展局申請開設首長級職位　議員質疑開位與「多個打雜」無異

政府經常提及要開源節流，但多次申請開設首長級職位。立法會人事編制小組委員會今日(1日)召開會議，通過在發展局開設1個首長級職位，以監督及制訂有關土地用途規劃的政策。但不少議員指出政府應內部協調人手處理，而並非開設新職位；有議員更指出開位只是「多個打雜」，認為並無需要。

委員會主席葉劉淑儀質疑，開位只是「多兩個打雜」，稱《2022年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例草案》已經開展工作，有3個助理秘書長幫忙執行，強調開位原則首要就是內部調配人手，認為政府有空缺但仍要開位「講唔通」。她指躍動港島南辦事處「得閒」，本負責的活化海洋公園有董事局做、珍寶海鮮坊已經沉沒、石澳水上運動中心流標，已經沒有大項目，為何不調撥人手負責新職位的工作。

發展局稱，職位在2018年存在，工作都有新發展，例如修例工作未完成，即《2022年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例草案》執行階段需要首長級監督支援，新職位更需要就多層工業大廈市場參與等負責新政策措施。

另一議員何俊賢直言，不希望政府經常申請開位，反而希望政府細化工作，並指如開設新職位要做好溝通工作，不要推搪。議員黎棟國亦指出，該職位雖在2018年已經開設，但過去一段時間並無延續，質疑政府可以通過內部調配人手處理，並質疑無延續性會影響工作結果。發展局回覆指，部分規劃不容易訂立績效指標，部門僅以內部資源調配暫時維持工作，但仍需要申請開位。