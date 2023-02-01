入境處打擊「黃牛」賣籌　明起不再為無預約人士換領身份證

全港市民換領身份證計劃進入最後階段，不少從海外回港的市民前往換證中心申請換證，致中心滿額，入境處已因應情況延長換證期限至3月3日，惟竟有「黃牛黨」趁機斂財，散播謠言指未如期換證會罰款5,000港元。有市民急於換證信以為真，除凌晨冒寒排籌外，亦有部分光顧「黃牛黨」買籌。入境處今日(1日)澄清，光顧「黃牛黨」是無用的，因為要申請者親自前往換證中心換證，處方亦於明日(2日)起不會派所謂「籌號」。

入境處會因應預約情況，考慮各種方法便利市民換證，例如已加派人手處理。據了解，由於目前換證中心部分設於商場等，要如期歸還場地，故換證中心不能無止境延長服務期限，故處方正積極考慮各種可行方法。據悉，入境處正積極考慮延長人事登記處服務時間，但暫未有定案。首席入境事務處主任(人事登記)翁碧霞指，留意到近日有大量市民在未有預約的情況下到各人事登記辦事處和智能身份證換領中心辦理申請身份證手續，她提醒，前往人事登記處或換證中心辦理手續前必須要預約。為確保市民可順暢有序地辦理申請身份證手續，各人事登記處換證中心不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證但未有預約的人士，各人事登記處會因應個別情況而提供協助。

就換證計劃下，每天早上都有不少市民到中心外排隊領取「即日籌」，入境處澄清其實沒有所謂「即日籌」，申請人必須要先預約，但因為之前換證中心每日都有辦證餘額，故才酌情處理。因應目前額滿情況，處方明起不再為無預約人士辦證。

香港居民如因不在香港而未能換領身份證，不論是因應全港市民換領身份證計劃而需要前往換證中心換領身份證，或因年滿11歲或18歲而需要在人事登記處登記領取身份證，均毋須急於趕回香港辦理手續。有關人士可在返港後30天內到相關辦事處辦理手續。倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，亦毋須急於在逗留期間辦理身份證申請，他們不會因為在該次返港期間沒有辦理相關手續而觸犯法例。