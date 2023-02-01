田北辰促天星小輪交代加價時限　免日後營運困難再頻密加價

行政會議昨(1月31日)通過天星小輪專營航線加價。議員田北辰今早(2月1日)在電台節目表示，反對月票加價，又指近3年天星加幅達56%，平均每年加約28%，即年均通脹的10倍。不過從經濟承擔力角度而言，每次的加幅不是重點，最重要是新價格可維持多久，例如加價50%後，應限制4、5年不准再加；希望對方清楚交代加價時限，免得現時訪港遊客生意少，天星小輪難繼續營運，日後又再頻密或大幅度加價。

他續指，天星小輪愈來愈頻密加價，加幅亦很高，擔心加價會成新常態。他又稱，支持天星小輪繼續營運，因為是一項具香港特色的地標，保育價值高，惟長遠而言營運困難，需檢視未來應視作商業營運還是由政府補貼。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基則在該節目表示，天星小輪2021年的每日客運量為26,200人，比疫情前的53,900人下跌一半，故加價合理，又認為加價後客運量不會有明顯跌幅，市民會繼續搭船。他料日均客運量到3至4萬人，天星小輪不會虧蝕；客運量逾5萬，更可於「5、6年找返晒盤數」。他建議當局除了補貼外，可翻新船隻、安排導賞團及從轉型等市場營銷方向，助天星走過財困。