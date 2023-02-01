婦人等候隔離期間猝死研訊　歐家榮指當時已知人手短缺

長期病患婦2020年12月在女兒確診新冠送往隔離後，獨自留家等待送往檢疫中心，惟當局卻一直未有聯絡她，3日後她終被發現倒斃住所，報告顯示她死於新冠。針對她的死因研訊今天（2月1日）繼續。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出庭作供，形容當時「打緊仗」，確診個案大幅攀升，承認本案發生前已知當局人手短缺。

死者呂淑嫻終年62歲，生前患糖尿病、腎病等，每日須注射胰島素等藥物控制病情。歐家榮供稱，如年紀較大或有長期病患，患新冠後出現併發症或重症風險較高。最初聯絡密切接觸者的護士的職責，是核實資料並評估他們是否適合獨自入檢疫中心，抑或要送去醫院。若對方沒有病徵，亦有自理能力，一般不會優先處理其個案。

歐續稱，2020年11月時，本港仍未有新冠疫苗或快速測試，當時卻出現跳舞群組，確診人數急升，至同年12月初時，當局開始出現人手短缺情況，加上連番大型撤離行動，造成額外負擔。歐稱，部門一直有加派人手，本案發生後亦有再進一步增加。有陪審員質疑，是否本案發生後，當局才下定決心增加人手，歐說無法回答。

案件編號：CCDI-367/2021