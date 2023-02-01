「棚仔」落幕今移師通州街市場　商戶轟搬遷期倉卒僅兩戶開檔

屹立深水埗44年的「棚仔」欽州街布市場昨午5時正式關閉，而替代的通州街「深水埗布藝市場」今日(1日)起交接開放。食環署早上舉行開幕儀式，邀請醒獅助興，吸引數十名長者提早排隊輸候，但關注組織說場內僅兩檔能營業，人流料較原棚仔大減，相信要至少等到3月，所有檔戶才能正常營業。

布藝市場開幕後，場內多數攤位未有營業，不少堆滿「高過人」的布匹，有多檔被放置雜物或空置，亦有人正布置攤檔。檔販之一、新棚仔布藝市場關注組召集人何應開表示，今日開檔的兩戶均為小檔戶，貨量較少，又說由於多數攤檔未能搭鐵架，難整理好布匹，即使能開檔，疊於最低的布亦未能提供，至於需時一個半月才能完成裝修，連同其餘14檔「齊腳」開業。他批評當局安排倉卒，搬遷期不足一個月，又適逢農曆新年，難買料裝修布置，準備搬遷，「新年都唔敢唞」，但仍有大堆布有待處理。

檔戶梁先生亦指出，早前未來新市場，難安排布置，幸好早於一個月前已預訂了鐵架，趕於近日裝設，但他說新舖除人流較少，租金亦較貴，過往一年只需4000港元，現時租金一個月折扣後仍索價5,000港元，擔心未來仍無租金優惠，難持續經營。

客人蔡先生今日專程來新棚仔買布，從事西裝公司的他指新場地較以往的舒服，沒有當年的擠迫，燈光亦充足。蔡又說，已持續到棚仔買布接近10年，數月來一次，認為棚仔的布價廉物美，不太受通脹影響，又能找到較古舊的材料。不過，路過的葉太指，逛了數分鐘便打算離開，稱場內的布料擺放混亂，即使想買布，亦難挑選心頭好，打算數周後才再回來看。