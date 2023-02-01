設委員會檢討疫情走勢有助未來應對　專家：相信無人會反對

港府昨日(1月31日)表明不同意就新冠疫情作獨立調查，指當局一直不斷總結經驗，持續檢視。香港大學醫學院院長劉澤星今日(2月1日)重申，同意設立委員會檢討，審視疫情整體走勢有助下次疫情應對，尤其是次疫情對長者造成嚴重影響，需要思考如何防止再發生，尤其基層醫療系統、疫苗接種推廣工作、針對長者照顧的措施等，但檢討方法及形式則仍要討論研究，「相信無人會反對要檢討，但要思考邊個模式先係最好」。

當局於本周一(1月30日)起停止發出新聞稿公布疫情數字，改以於抗疫專頁上公布每日核酸確診個案。劉澤星相信，政府的化驗工作能檢測病毒變異，亦有持續監測本港住院、嚴重迸發症及死亡個案數字。

政府早前分撥約200億港元予3間大學提升和增加醫療教學設施。港大醫學院計劃在沙宣道3號以東的一幅土地，興建新醫學教學大樓及學生宿舍，以滿足增加培訓醫科護理學生及教研的需求，期望明年竣工，2027至28學年啟用，初步估算整個工程造價超過10億港元，現時已開展前期工程研究。劉澤星表示，醫學院於過去20年間，由4個本科增加至7個，學生人數增近3倍至約3,500人，形容醫學院有迫切需要擴展，應付教學及科研需求。