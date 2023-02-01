保險代理涉訛稱7客戶投保　詐騙公司190萬佣金及獎金

執法部門調查貪污時，揭發一名保險代理涉嫌訛稱7名客戶向一間保險公司投保多份保單，詐騙該保險公司佣金及獎金共約190萬港元。該保險代理昨日(1月31日)被落案起訴。她已獲准保釋，明日(2月2日)在東區裁判法院應訊，控方將申請案件轉介區域法院。

被告為47歲的范庭恩，被控14項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。她於案發時是安盛金融有限公司(安盛)任理財顧問，她若售出保險產品，可獲發首年佣金及於保單續保時獲發續保佣金。如她達到銷售目標，亦可獲發各類獎金。

安盛於2014年11月至2016年9月期間，接獲14份聲稱由7名客戶申請的保單。被告涉嫌向安盛訛稱該等投保申請真的由有關客戶提出，並意圖詐騙而誘使安盛批出保單，以及就保單向她發放佣金及獎金。部門接獲貪污投訴遂展開調查，發現該7名客戶並沒有提出上述投保申請，亦未曾就該等保單繳付保費。若安盛知悉該14份投保申請載有虛假資料，便不會批核申請，及向被告發放佣金及獎金共約190萬港元。