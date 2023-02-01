鄧俊杰疑欠約3300萬貸款連利息　遭財務公司入稟追債

亞洲電視控股有限公司前聯席主席鄧俊杰，昨日(1月31日)被一間財務公司入稟高院原訟庭，追討一筆約2487萬港元的欠款以及逾880萬港元的利息。該公司指自2015年起向鄧任唯一董事及股東的公司借出3500萬港元，但對方最終只償還了部分項款，仍欠2487萬港元。鄧為該筆貸款的擔保人，原告遂向鄧追討，並要支付利息。

原告是奧栢財務有限公司，被告是鄧俊杰。據入稟狀指原告於2015年10月22日，與鄧作為唯一董事及股東的鴻鵠資本有限公司(下稱鴻鵠)達成貸款協議，鄧作為該筆貸款的擔保人。根據協議，原告向鴻鵠借出3500萬港元，並須於12個月內還清款項，鴻鵠亦須支付利息。鴻鵠其後4度向原告要求延期還款，最終還款限期為2021年1月19日。

入稟狀指，鴻鵠最終只償還了本金約1013萬港元，償欠約2487萬港元。由於鄧為貸款的擔保人，故原告遂入稟法院向鄧追討餘款，並要鄧支付利息，截至今年1月31日，滾存的利息為逾880萬港元。

案件編號：HCA 134/2023