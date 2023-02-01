香港故宮特別展金彰華彩　展出200多件古代中國金器

香港故宮文化博物館首個以該館館藏為主的特別展覽「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」，將於2月22日至9月25日舉行，展出200多件精美的古代中國金器，其中大部分展品是由夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈予博物館的館藏。

是次展覽共展示200多件製作精美的金器，年代最早的展品可追溯至公元前18世紀。部分珍品包括古代貴族華麗的金飾及其馬匹和馬車的裝飾品，雖經世代滄桑，這些精美的器物仍金光閃耀，當中大部分器物更是首次公開展出。

展覽分為3個部分。第1部分展示公元前18世紀中國與歐亞草原地區的早期金器，探討草原與中原地區的互動交流，展出珍品包括匈奴貴族所使用的金冠。第2部分聚焦公元7至10世紀期間唐朝與吐蕃王朝的金器，展示金器在兩個王朝密切交流中扮演的角色。展品包括吐蕃貴族所使用、帶中原紋飾的幡飾，以及唐代公主所佩戴工藝上借鑑中西亞飾物的嵌寶冠飾。這些互動交流是古代絲綢之路活動的重要組成部分。展覽的第3部分呈現古代中國金器製作輝煌時期的成就，展示遼宋至明代黃金製品呈現的本土化和民族交融特色。