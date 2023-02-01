三自資院校超收內地生　教育局：已要求解釋守規　

本港3間自資大學獲批下學年起招收更多內地生，相關限額將放寬至20%。教育局今日(2月1日)表示，本學年都會大學及樹仁大學所錄取的內地、台灣及澳門學生，均超出局方及國家教育部所訂下的10%限額，分別佔上學年總學生人數的13.1%、11.4%，其中，以香港珠海學院的內地生比例最高，達21.3%，不過該校下一學年的限額卻未獲批提高至20%。教育局稱已聯絡超額院校，並要求解釋及嚴格遵守規定。

本港目前有6所自資院校，獲批准每年取錄不多於上一學年總學生10%的內地、台灣和澳門學生，不過據教育局數字發現，先後有3間院校超出限額，分別是都會大學、樹仁大學，以及香港珠海學院。局方表示，注意到部分自資院校的內地、台灣和澳門學生人數超額，主因是與該院校的整體學生人數減少，而已錄取的學生仍需繼續學業，甚或疫情所帶來的收生不確定性因素有關。

教育局放寬3間自資大學下學年的內地、台澳生錄取限額，由10%提高至20%。有議員坦言，上述安排只能受惠於個別院校，且放寬幅度亦極其輕微，更憂慮若只有3間院校限額獲放寬，或加劇壟斷，更不足以符合行業，以至香港整體經濟及人才發展的大趨勢。

香港珠海學院、東華學院及職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院(THEi)，則未獲准放寬限額。其中，東華學院表示，疫情關係，過去3年的內地招生活動受著一定程度影響，內地生比例只佔總學生人數的不足5%，未來將積極改善學院的相關配套，並因應收生情況，適時向當局申請放寬非本地生取錄限額。THEi則表示，未來將與政府保持溝通，加強與內地職業教育機構及各大企業之間合作，透過不同渠道及教育展覽推廣課程。