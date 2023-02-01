中華白海豚出沒　石珊瑚群落瀕危　交椅洲水域填海勢影響生態

港府欲強推備受爭議的「明日大嶼」，於交椅洲填出人工島，發展住宅及商業區，方案將於下周一(6日)在環境及生態局下的環境諮詢委員會中討論，而土木工程拓展署提交的生態及漁業初步調查顯示，交椅洲一帶的中部水域具有多個近危或易危的石珊瑚物種，但報告說，石珊瑚群落是海洋生態中自然出現，會有措施減少直接損害珊瑚。

該份生態及漁業初步調查於2021年第4季開展，為期一年，審視交椅洲人工島及附近的生態價值。調查報告指於水域上觀察，未有發現中華白海豚及江豚，但於水底的聲學監察中，則於中部水域發現小量中華白海豚，江豚則集中於交椅洲、坪洲等一帶，但稱數量少於南丫島等其他地方，稱交椅洲人工島一帶並非中華白海豚及江豚的重點聚居地。

珊瑚方面，報告說於交椅洲、小交椅洲及坪洲等的海發現小至中等的石珊瑚群組覆蓋，部分物種更是由「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」中，列為近危或易危的石珊瑚物種，當局認為島嶼沿岸淺水區的石珊瑚群落為該水域的自然生境，具一定生態價值。而當局在擬議填海範圍的軟底海床發現有零散石珊瑚個體和八放珊瑚(包括軟珊瑚、柳珊瑚和海筆珊瑚)，均是香港水域常見品種，認為軟底海床整體生態價值相對較低。他們又說沒有發現任何具保育價值的潮間帶物種(如馬蹄蟹)。

報告建議，於交椅洲人工島與鄰近島嶼之間以水道作分隔，以避免填海範圍對沿岸的石珊瑚群落造成直接影響。至於漁業調查結果顯示，中部水域有中至高水平的捕魚活動；漁業資源量屬低至中等。會制訂措施緩解影響。