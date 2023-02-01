曾志健與4人涉潛逃計劃　3周後轉區院再訊

2019年在荃灣遭警察開槍擊中左胸的學生曾志健，與另外3名涉反修例案並棄保潛逃的青少年，去年7月中在西貢北潭涌疑擬乘快艇潛逃離港時被截獲。1名倉庫管理員另疑向4人提供窩藏地點協助潛逃計劃。5人被控作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，今天（2月1日）在西九龍裁判法院再提訊。涉及5人的2宗案件將會合併，並轉介至區域法院審理。裁判官把案押後至2月21日再訊，屆時5人須往區域法院應訊，期間他們續還押。

5名被告依次為馮清華（24歲）、曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）、黃竣賢（16歲）及葉豪（34歲）。首4人報稱無業，葉則報稱為倉庫管理員。馮清華今沒有律師代表。他和曾志健今日都穿白色恤衫，長髮及肩。5人沒有保釋申請，繼續還押。

修訂控罪指，5人於2020年10月某日至2022年7月13日期間，在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即意圖阻撓和妨礙法庭審判，及完成對上列首4名被告提出的刑事法律程序的司法管轄權。

案件編號：WKCC 442/2023