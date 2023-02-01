狄志遠將約見特首　要求設調查委員會檢討疫情

政府昨日直言不贊同設獨立調查委員會檢討疫情。對此，議員狄志遠今日(1日)直言失望，稱「經一事長一智」是政府應有作風，疫情間院舍受到傷害，強調必須對市民交代，希望特首三思，並揚言會約見特首，詢問設委員會有何困難、與特首原則有何相沖。

狄志遠指，設調查委員會可令社會冷靜看待過往經驗，如有新挑戰可以藉經驗改善，又稱沙士後政府都調查檢討報告，認為重大事件發生後總結，是政府辦事應有態度及作風。

他指出第5波疫情中，有12000多名長者死亡、接近一半人士來自院舍；第5波疫情中有超過70萬名長者染疫、逾9成的安老院舍受到感染。不單止多人染疫，他指運送確診、密切接觸者的交通運輸不便、部門與院舍及家屬溝通混亂，不同地方都有改善空間，促成立「專責檢討疫情委員會」檢討問題及提出解決方案。

對於委員會的組成，狄認為要囊括專家、學者、醫務人員、社福機構、教育機構、市民等，認為廣泛參與才能集思廣益。不過，他強調不是「搞抗爭」，認為要實事求是檢視疫情措施，而報告亦應給予公眾及立法會作討論。