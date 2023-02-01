本港GDP去年第4季續跌4.2%　全年經濟挫3.5%

政府統計處今日(2月1日)發布去年第4季及全年的本地生產總值預先估計數字，根據預先估計數字，2022年第4季本地生產總值較上年同期實質下跌4.2%，第3季的跌幅則為4.6%，下跌主要是由於季內對外貿易表現持續疲弱所致。去年全年與前年比較，本地生產總值實質下跌3.5%。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在去年第4季與上年同期比較實質上升1.7%，而第3季則輕微下跌0.4%。去年全年與前年比較，私人消費開支實質下跌1.1%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼去年第3季上升5.3%後，在第4季與上年同期比較實質上升9.1%，去年全年與前年比較，政府消費開支實質上升8.1%。本地固定資本形成總額在去年第4季與上年同期比較實質下跌11.2%，而第3季的跌幅為14.4%。去年全年與前年比較，本地固定資本形成總額實質下跌8.5%。

按國民經濟核算定義計算的貨品出口總額，繼去年第3季實質下跌15.8%後，在第4季與上年同期比較進一步下跌24.8%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在去年第4季實質下跌22.8%，較第三季16.4%的跌幅加劇。去年全年與前年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得13.9%及13.1%的實質跌幅。

服務輸出在去年第4季與上年同期比較實質上升2.3%，而第3季則下跌4.2%。服務輸入繼去年第3季下跌3.2%後，在第4季實質上升2.1%。去年全年與前年比較，服務輸出及服務輸入分別錄得0.8%及1.4%的實質跌幅。政府發言人表示，香港經濟在去年第4季繼續錄得明顯按年收縮，雖然貨物出口跌幅擴大，不過私人消費回復增長，展望未來，預期香港經濟將在今年復蘇。