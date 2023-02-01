滑翔傘意外死因研訊續審　陪審團質疑意外調查機構獨立性

商人鍾旭華4年多前到大嶼山玩滑翔傘遇難，經過6日搜救後屍體方被尋回。其死因研訊今（2月1日）續審。民航意外調查機構（下稱機構）事後展開調查，並於去年4月發表報告。機構成員林永興今出庭作供，有陪審員關注機構稱民航處均隸屬運輸及物流局，質疑其獨立性，林則強調機構是獨立於民航處，而機構大部分成員均不是來自民航處。

本個案死者鍾旭華終年41歲，生前為電子貿易公司老闆。他於2018年7月22日失蹤，至7月27日被尋回。機構調查報告認為，釀成意外的原因，可能是當日天氣迅速惡化，飛行員無法有效控制滑翔傘。報告作出多項建議，包括飛行員注意飛行風險，飛行期間攜帶定位儀器，並加強大眾對滑翔傘運動的安全意識。

陪審員指報告建議十分籠統空泛，與本案關係不大，形容是「好差」。另外，陪審員質疑，機構和民航處均隸屬運流局，機構在調查時會否「就住」民航處。死因裁判官亦問，有沒有如廉政公署般的第三者扮演獨立監察角色。林稱，民航處會借調人員給機構，但機構大部分成員坦均非來自民航處，而機構並無第三者監察。在撰寫報告初稿後，機構會交予各個持份者收集意見。林同意搜索失蹤者的過程是本案重要的部分，惟這部分並非今次調查的重點環節。

案件編號：CCDI-897/2018