商會冀盡快取消核酸檢測　中港全面通關

本港去年第4季本地生產總值(GDP)較上年同期實質下跌4.2%，第3季的跌幅更錄得4.6%。商會主席蔡冠深今日(2月1日)表示，去年環球經濟急劇變化、全球經濟和營商環境不明朗，對香港經濟和社會發展也造成沉重壓力，冀中港兩地盡快全面通關，取消核酸檢測，又表示，個人不反對政府派發消費券，但最終要「睇財爺決定」。

蔡冠深續稱，去年全球經濟均「唔理想」，但期望可盡快取消中港兩地核酸檢測要求，相信當恢復疫情前的通關模式，對兩地經濟發展都有幫助。針對財政預算案安排，他指自己「唔會反對」派發消費券，但認為最重要是將市場環境做好，令商戶「有生意做」。

蔡續指商會上月到訪越南，希望與越南進行學術界、教育界、金融界的交流，達到「走出去、引進來」的效果，未來亦會到訪歐盟等國。蔡表示由於下周會與歐盟開會討論關於本港金融業與歐盟的全面對接，故此未能與當局前往中東，但透露商會將於下半年到訪中東。