天水圍守倉狗女患病嘔吐失禁離世　義工質疑狗主延誤送醫

在天水圍一貨倉守倉的狗女「Lucky」，據悉在新年前疑因患病，致食慾不振且身體虛弱，餵飼Lucky多年的義工Mila，曾多次要求狗主帶牠看獸醫，即使自己掏荷包付醫藥費亦沒有問題，惟狗主疑因延誤送醫，Lucky不幸於今早離世。

Lucky在上址貨倉守倉10年，據Mila形容牠忠心友善，溫馴且善解人意，看見主人或她前來餵飼時會搖頭擺尾，甚至愛做出「請請」等動作，十分討人喜愛。Mila又指，早前在天水圍工作時認識狗主，狗主在天水圍經營貨倉，Lucky約於9年前被收養，並以鐵鏈把牠鎖在貨倉看門口，牠的衫和毛氈都是由她提供。

過年前，Mila已察覺Lucky沒有胃口，過年期間看到牠不肯進食，至本周一，Mila形容很不舒服地躺著，她遂要求倉主帶Lucky看獸醫，倉主想了一會才應允。獸醫則指Lucky傷風，還可能有其他內在毛病，Mila形容倉主只問診金多少，結果獸醫僅開了傷風藥給Lucky。

惟翌日Lucky情況卻急轉直下，Mila當日早上發現Lucky屙嘔失禁，神情痛苦，Mila哀求倉主讓她帶Lucky看獸醫，但卻不得要領並且報案。Mila其後把Lucky慘況上載網上求助，另有義工昨午聯絡倉主，倉主雖應允讓義工帶Lucky送醫，但以員工已經收工為理由，著其今早才到貨倉接狗。不過Lucky未及救治，今早已傳來牠的噩耗。

Mila憶述Lucky生前的種種，對其最終換來這個下場十分難過，她質疑Lucky因失救致死，並批評倉主在事件中毫無惻隱之心。