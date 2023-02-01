政Whats噏：議員同旅遊界踢友誼波　姚柏良效力邊一隊？

過往幾屆立法會，議員都會組成足球隊，同政府官員、公共機構或社會團體踢友誼波，冀藉足球運動同各界聯誼交流，但過去幾年礙於疫‍情，議員冇喺球場踢波都好耐啦。但隨住香港走向復常，立法會足球隊即將捲土重來，而再度出山嘅首個賽事，將於今個月18號，喺小西灣運動場迎戰香港旅遊界足球體育會。為咗隆重其事，立法會足球隊將誠邀「特別嘉賓」加盟，究竟身為旅遊界代表嘅議員姚柏良，屆時會為邊一隊球隊效力呢？

雖說「重新組隊」，但立法會足‍球隊嘅出賽隊員名單仍在組織中。作為隊長嘅議員何俊賢，為咗復常第一炮嘅友誼賽踢得好好睇睇，誠邀「特別嘉賓」現身綠茵場，包括立法會主席梁君彥負責主持開球禮，同埋球技了得嘅前議員梁志祥「出山」，再為立法會足球隊效力。之不過，何俊賢話現階段只係向佢哋發出邀請啫，對方都未答實嘅，但作為隊長嘅佢，當然期望可以請到重量級人物赴會啦。

不但邀請主席同前議員，何俊賢話仲搵咗幾位立法會保安部嘅同事一齊踢。究竟嚟緊場友誼波會採用乜嘢戰術？何俊賢笑言係「銅場鐵壁」，指有保安部同事嘅加入，形容球隊嘅後防「毫無破綻」咁話。佢仲透露依家已經有過半數議員答應出席，譬如姚柏良(Perry)就係其中一人。

唔講唔知，原來Perry以前係踢香港旅遊界足球體育會㗎，仲曾經同立法會足球隊對過陣、交過手。至於Perry今次就代表立法會出戰，事關旅遊界隊波都好「齊腳」，所以就「轉投」立法會足球隊嘞。對於轉隊，佢話無咩太大感覺，其實大家都係希望透過場波，業界同立法會可以有交流、認識嘅機會。

講番立法會足球隊嘅陣容，除咗篤定Perry會係隊友之外，仲可能有出現「父子兵」！話說議員邱達根（Duncan)位公子都係踢開波嘅，Duncan話自己對上一次同阿仔踢波已經係一年前啦，今次當然希望兩父子可以拍住上，但能否成事，就要睇「老細show唔show佢」啦。到底「老細」係邊個？Duncan話咪就係阿仔囉！