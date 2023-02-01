《東網視頻》照實評論　收警方施壓信

《東網視頻》昨日(1月31日)發布一段題為「男子漢無搏雞力 治安壞市民心驚」短片，內容均以事實為依歸，就香港警察過去在多宗案件中的表現作出評論。惟警方今日(2月1日)卻致函《東網》，指影片內容以嘲笑的態度對警員作出偏頗的批評，對此表示極度遺憾及強烈不滿。

東網影片講述今年1月24日警員在坪洲處理噪音投訴時，向一名43歲菲律賓男子連開3槍，及後1月28日警員於尖沙咀截查毒品快餐車時被毆傷，涉事年約30歲男司機至今逍遙法外，均為事實。

另一宗則是今年1月13日，有警員向一名沒有佩戴口罩的醉漢發告票，後者發酒瘋出腳踹警車車門，夾傷一名正在上車的警員，醉漢因而被捕。此外，兩名匪徒同年1月12日進入旺角彌敦道608號一間樓上錶行行劫，警方其後於太子柏樹街截查一名在香港出生的26歲越南裔男子，惟他當時情緒激動，用手打傷一名男警員的眼部，大鬧一番後才被制服。

再追溯歷史，2009年3月18日，何文田馬頭圍配水庫山邊，一名電單車巡警單獨截查南亞裔蛇客時，遭孔武有力蛇客持木櫈攻擊，警員用盡胡椒噴霧及警棍擋格，仍不得要領，被迫埋山邊險死木下，最後向蛇客開了2槍，其中一彈擊中對方頭部，送院後證實不治。

有關短片內容均根據本港社會上發生的事件，如實反映社會現象，《東網》就此作出評論，旨在引起公眾關注及討論，節目主持人以幽默手法，發揮傳媒「第四權」監察作用之天職。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，亦有留意《東網》所報道涉及警隊的兩宗新聞，他認為事實反映警員訓練不足及體力不夠，是有不足的地方，傳媒報道是「贈言」，不是惡意批評，應該予以改善才對，而警隊是用公帑的，有責任維持社會秩序，市民絕對是有期望的，但事實反映警員不勝任及力有不逮。

他續指，傳媒責任就是監察政府，報道政府問題所在目的是為政府好，他相信，警方發信予《東網》，可能與近年鮮有傳媒報道警隊的負面消息有關，才令他們有此大動作；對《東網》好言相勸，以事實報道，言之有理，卻反指傳媒不持平、不專業，警隊態度實屬畏懼真相。他又講到，政府理應歡迎傳媒作出批評，因為可以改善不足，對於警方此舉，陳以為警方可以令傳媒感到壓力，但事實只會換來報喜不報憂，甚至以為可以嚇怕傳媒，令傳媒報道時有所顧忌，但事實對警隊或政府並非好事。