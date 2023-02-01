巴士乘客「瞓過龍」　車長花式叫到站　聲演教師兼Rap咒

過去有調查顯示逾60%打工仔超時工作問題嚴重，固然導致放工疲勞無比，在搖拽的巴士路程上睡意容易湧現，間中有人瞓過站，甚至瞓到總站。網上今日(2月1日)卻流傳多段疑似夜更巴士司機在尾班車駛至總站後，以各種風趣方式叫醒「瞓死咗」的外傭、學生哥等乘客，當中包括模仿曾紅極一時的法科師傅「龍哥」杜慶龍，用Rap歌式念咒語，提醒已到尾站須落車。

從多段影片所見乘客們均沒有佩戴口罩，相信事發時間均在新冠疫情以前，而共通點都是疲倦萬分，在巴士上「瞓過龍」而未有落車，而司機則提醒他們已到總站自己準備收工，惟司機似對類似情況已見怪不怪，甚至已感方式沉悶，故以各種花式叫醒乘客，並將情況以電話錄下，其中一段甚至搬出法科師傅「龍哥」的一段咒語「乾坤一開，三七氣流一轉，起！」而乘客亦隨着「起」字醒來；另亦聲演教師以「Good morning class」叫醒學生哥乘客。

該些片段引來大量網友留言，當中有讚有彈，一方認為巴士司機相當幽默，直言詼諧有趣，「每一個人都好開心，車長要繼續呢個精神」，甚至提醒所有乘客「搭巴士唔好瞓過龍呀」；另一方則認為有關行為「簡直離譜」，「都市人好多都睡眠不足，搭車瞓過龍都擺人上網真係過分咗啲喎」，指「巴士佬實畀人投訴」。